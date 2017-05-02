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      Количество пострадавших при отравлении в лагере под Ижевском увеличилось до 76 человек

      19:12, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      19:12, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      280
      0
      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#отравление
      280
      0

      8 из них – взрослые.

      Ижевск. Удмуртия. Количество пострадавших при отравлении в лагере под Ижевском увеличилось до 76 человек. 8 из них – взрослые, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Андрей Воздвиженский.

      Все они сейчас находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице.

      Об отравлении стало известно утром вторника, 2 мая. У участников чемпионата России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» появились симптомы: рвота, температура, жидкий стул. По факту отравления следователи возбудили уголовное дело. Узнать о самочувствии ребят можно по  номерам горячей телефонной линии в Ижевске: (3412) 217-790 и (3412) 219-897.

      19:12, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      280
      0
      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#отравление
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