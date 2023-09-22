Больше 20 учащихся медколледжа госпитализированы из-за отравления газом в Мордовии

Краснослободск. Мордовия. Массовое отравление неизвестным газом произошло в медицинском колледже в Краснослободске (Мордовия). Пострадали 35 человек, в основном молодежь, передает «МИР 24» со ссылкой на РИА Новости.

В частности, в единой дежурно-диспетчерской службе Краснослободского района сообщили, что в больницу доставлены 22 пациента. Пятерых поместили в реанимацию. В числе пострадавших – девять несовершеннолетних. По предварительной версии, они надышались одорантом – примесью к газу. Возраст пострадавших – от 17 до 20 лет.

В пресс-службе регионального управления МЧС добавили, что отравление произошло днем 21 сентября. К 21 часу вечера количество пострадавших составило 35 человек. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе на месте происшествия не превышена.

Как рассказал министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, все пострадавшие получают необходимое лечение, угрозы жизни нет.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)