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Больше 20 учащихся медколледжа госпитализированы из-за отравления газом в Мордовии

10:08, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Больше 20 учащихся медколледжа госпитализированы из-за отравления газом в Мордовии
10:08, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
138
0
#Мордовия\n#МЧС\n#медицина\n#колледж\n#газ\n#отравление
Фото: 13.mchs.gov.ru
138
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В реанимацию поместили пятерых.

Краснослободск. Мордовия. Массовое отравление неизвестным газом произошло в медицинском колледже в Краснослободске (Мордовия). Пострадали 35 человек, в основном молодежь, передает «МИР 24» со ссылкой на РИА Новости.

В частности, в единой дежурно-диспетчерской службе Краснослободского района сообщили, что в больницу доставлены 22 пациента. Пятерых поместили в реанимацию. В числе пострадавших – девять несовершеннолетних. По предварительной версии, они надышались одорантом – примесью к газу. Возраст пострадавших – от 17 до 20 лет.

В пресс-службе регионального управления МЧС добавили, что отравление произошло днем 21 сентября. К 21 часу вечера количество пострадавших составило 35 человек. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе на месте происшествия не превышена.

Как рассказал министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, все пострадавшие получают необходимое лечение, угрозы жизни нет.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») 

10:08, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
138
0
#Мордовия\n#МЧС\n#медицина\n#колледж\n#газ\n#отравление