На заводе Tesla в США рабочие отравились средством от клопов

Буффало. США. Токсичные химикаты, которыми пытались вывести клопов на предприятии Tesla в Буффало (штат Нью-Йорк), оказались опасны не для кровососов, а для людей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал ABC 7 WKBW.

На заводе выпускают солнечные батареи и нагнетатели Tesla, а также работают над программным обеспечением Tesla Autopilot. По неизвестной причине там расплодились постельные клопы. В ответ на жалобы искусанных сотрудников, руководство заказало дезинсекцию помещений. Однако после санобработки у персонала появились лишь дополнительные проблемы.

В цехах установился неприятный химический запах. Многие рабочие отметили раздражение кожи и глаз. В Управление по охране труда штата поступили десятки жалоб на плохое состояние здоровья от сотрудников Tesla.

Руководство предприятия заявляет, что клопов морили средством Steri-Fab. Согласно инструкции компании-производителя, оно должно полностью высыхать через 15 минут после распыления на поверхность. При нахождении в обработанных помещениях до истечения этого срока возможны указанные выше негативные последствия. Однако у тех, кто использовал указанный химикат дома, возникли сомнения. По их словам, Steri-Fab не оставляет после себя белые следы.

Кстати, клопы после дезинсекции продолжили атаковать рабочих с удвоенной яростью.

Напомним, нашествие клопов уже несколько месяцев переживает Франция.