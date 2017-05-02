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      Отравившимся в лагере под Ижевском детям поставили предварительный диагноз «вирусная диарея»

      18:23, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      18:23, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      327
      0
      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отравление
      327
      0

      Об этом сообщили в Минздраве республики.

      Ижевск. Удмуртия. Стали известны предварительные результаты анализов детей, которые отравились в лагере «Дружба» под Ижевском. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе Минздрава региона, это вирусная диарея.

      В ведомстве уточнили, что исследованы еще не все пробы.

      Об отравлении стало известно утром вторника, 2 мая. У участников чемпионата России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» появились симптомы: рвота, температура, жидкий стул.

      По факту отравления следователи возбудили уголовное дело. К вечеру количество пострадавших увеличилось до 60 человек

      Узнать о самочувствии ребят можно по  номерам горячей телефонной линии в Ижевске: (3412) 217-790 и (3412) 219-897.

      18:23, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      327
      0
      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отравление
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