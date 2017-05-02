Отравившимся в лагере под Ижевском детям поставили предварительный диагноз «вирусная диарея»

Об этом сообщили в Минздраве республики.

Ижевск. Удмуртия. Стали известны предварительные результаты анализов детей, которые отравились в лагере «Дружба» под Ижевском. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе Минздрава региона, это вирусная диарея.

В ведомстве уточнили, что исследованы еще не все пробы.

Об отравлении стало известно утром вторника, 2 мая. У участников чемпионата России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» появились симптомы: рвота, температура, жидкий стул.

По факту отравления следователи возбудили уголовное дело. К вечеру количество пострадавших увеличилось до 60 человек.

Узнать о самочувствии ребят можно по номерам горячей телефонной линии в Ижевске: (3412) 217-790 и (3412) 219-897.

