Ижевск. Удмуртия. В частном секторе Ижевска идёт подготовка к паводку — дорожники расчищают водоотводные канавы вдоль улиц. Об этом в соцсетях сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

«Сейчас специалисты вскрывают канавы и вывозят снег в частном секторе Первомайского района — на улицах Пушкинская, Свободы, Революционная. Порядка 90% предпаводковых работ в микрорайоне Болото уже выполнены — вывезено 67 тыс. кубометров снега, расчищено 27 км водоотводных канав», — написал градоначальник.

Он отметил, что такой же фронт работ проводится и в частном секторе Ленинского и Индустриального районов. Всего для беспрепятственного оттока талых вод дорожники подготовят почти 105 км открытой и закрытой ливневой канализации.

При этом горожане не должны забывать и о самостоятельной подготовке своих домовладений к паводку:

- необходимо расчисть прилегающую к дому территорию от снега;

- освободить сточные канавы и дренажные канавы от мусора, веток и льда;

- убрать с подворья вещи, которые могут пострадать от воды.

Напомним, накануне горожане массово стали делиться в соцсетях случаями подтопления улиц и тротуаров.