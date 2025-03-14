Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска жалуются в соцсетях на затопленные улицы города. «Сусанин» собрал некоторые обращения.

Затоплен тротуар на проспекте Дерябина, ведущий к стратегическому предприятию – концерну «Калашников»: «Идти возможно только по сугробам. Почистите, пожалуйста, или откачайте воду, или уложите настилы. Также грязь на плотине и на перекрестке, ботинки скрывает в этой жиже по подошву», – сообщает неравнодушный горожанин в группе «Благоустройство Ижевска».

В администрации города отвечают, что работы по вывозу снега и уборке тротуара запланированы только на вторник, 18 марта.

Другой житель в той же группе прикрепляет фотографию, на которой видно, что во дворе дома №46 по улице Первомайской дорога превратилась в одну большую лужу.

Похожая ситуация в частном секторе: огромная лужа на переулке Щедрина.

Также утром 14 марта в соцсетях появилось видео, на котором автобусы выезжают со своего парка на Голублева по огромной глубокой луже. В администрации пообещали устранить застой воды до понедельника, 17 марта.

Затопления города связаны с быстрым таянием снега и обильными дождями, которые прошли на этой неделе. «За текущую рабочую неделю высота снежного покрова уменьшилась на 6-11 см», – сообщают в удмуртском Гидрометцентре.