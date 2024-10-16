В Сарапуле появился Азинский сквер

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле открыли новое общественное пространство – Азинский скверик. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Виктор Шестаков.

Сквер находится на пересечении исторических улиц Иерусалимской и Малой Покровской, которые сейчас носят названия Азина и Степана Разина соответственно.

Сам объект был сдан ещё в прошлом году, но сейчас состоялось его торжественное открытие. Рядом со сквериком также установили баннер, информирующий об истории города.

«Благодарю всех, особенно наших предпринимателей, кто принял участие в этом проекте», – добавил Виктор Шестаков.

Напомним, в 2022 году по инициативе жителей памятник решили перенести на новое место и разбить вокруг него небольшой сквер.