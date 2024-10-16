Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

В Сарапуле появился Азинский сквер

17:50, 16 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Сарапуле появился Азинский сквер
17:50, 16 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
54
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#памятник\n#Владимир Азин\n#сквер\n#благоустройство
Фото: Виктор Шестаков «ВКонтакте»
54
0

Он назван в честь командира дивизии Красной Армии во время Гражданской войны Владимира Азина.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле открыли новое общественное пространство – Азинский скверик. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Виктор Шестаков.

Сквер находится на пересечении исторических улиц Иерусалимской и Малой Покровской, которые сейчас носят названия Азина и Степана Разина соответственно.

Сам объект был сдан ещё в прошлом году, но сейчас состоялось его торжественное открытие. Рядом со сквериком также установили баннер, информирующий об истории города.

«Благодарю всех, особенно наших предпринимателей, кто принял участие в этом проекте», – добавил Виктор Шестаков.

Напомним, в 2022 году по инициативе жителей памятник решили перенести на новое место и разбить вокруг него небольшой сквер.

17:50, 16 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
54
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#памятник\n#Владимир Азин\n#сквер\n#благоустройство