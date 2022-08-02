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По просьбе жителей Сарапула памятник красному комдиву Азину перенесут на другое место

11:10, 02 августа, 2022
Юрий Абашев
По просьбе жителей Сарапула памятник красному комдиву Азину перенесут на другое место
11:10, 02 августа, 2022
Юрий Абашев
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#городская среда\n#Владимир Азин\n#история
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
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Вокруг памятника герою Гражданской войны разобьют новый сквер его имени.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле появится новый сквер, который будет носить имя командира 28-й стрелковой дивизии Красной Армии Владимира Азина. Памятник герою Гражданской войны у бывшего кинотеатра «Октябрь» будет перенесён в новое общественное пространство. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Бюст красному командиру сменит местоположение по просьбе жителей Сарапула. По словам депутата Госсовета республики Алексея Малюка, горожане обосновали необходимость переноса тем, что памятник был закрыт для обзора коммерческими павильонами и деревьями.

Мэр Сарапула Виктор Шестаков предложил перенести памятник на участок муниципальной земли в районе перекрёстка улиц Азина и Степана Разина и поддержал инициативу депутата разбить вокруг сквер. Здесь появятся пешеходные дорожки, ландшафтный дизайн и освещение.

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Напомним, что 25 июня в Ижевске открыли памятник председателю Высшего совета народного хозяйства и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому.

11:10, 02 августа, 2022
Юрий Абашев
73
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#городская среда\n#Владимир Азин\n#история