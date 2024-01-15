В 2024 году в Ижевске приступят к проектированию аллеи имени Кононова 

Ижевск. Удмуртия. Из бюджета Ижевска выделили средства на разработку проекта благоустройства аллеи имени Александра Кононова на улице Клубной. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов на своей странице «ВКонтакте».

Вопрос о необходимости обновления аллеи был поднят ещё полтора года назад и сейчас сделан первый значимый шаг к реализации, отмечает Наиль Мухамедзянов.

Проект неоднократно обсуждался, была создана рабочая группа. Депутат Госсовета выразил надежду, что к работам смогут приступить в 2025 году.

«Аллея Кононова долгие годы была центром притяжения для жителей городка Строитель. Здесь проходили праздники, различные мероприятия. Пора возрождать добрые традиции. Аллея Кононова должна стать комфортным современным местом отдыха для детей и взрослых», — рассказал Наиль Мухамедзянов.

Кононов Александр Борисович родился 4 октября 1963 года в Ижевске. В апреле 1982 года призван в Афганистан. Принимал участие в 36 боевых операциях. 19.11.1982 рота спецназа попала под сильный обстрел мятежников. В ходе боя, используя складки местности, Александр Кононов вынес троих раненых в укрытие и оказал им помощь. Возвращаясь за очередным раненым, сам был смертельно ранен.

За мужество и отвагу, смелость и самоотверженность представлен к ордену Красной Звезды посмертно.