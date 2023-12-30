Глава Ижевска проверил качество уборки снега в 34-м квартале города

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков продолжил свой «субботний обход» города, проверяя качество уборки снега. Как он рассказал в соцсетях, 30 декабря он прошёлся по 34-му кварталу — территория, ограниченная улицами Пушкинской, Ленина, Коммунаров и Пастухова. Компанию градоначальнику составили глава Первомайского района Наталья Сазонова и начальник Управления благоустройства Евгений Бунтов.

«Справедливые замечания получаем от жителей по состоянию межквартальных проездов в этом микрорайоне: колея и гололёд, пешком передвигаться неудобно. Подрядчик «Строй-18» уже получил предписание и несмотря на праздничные выходные почистит здесь всё в течение двух дней», — заверил Дмитрий Чистяков.

Вдоль улицы Ленина он обнаружил недочёты в содержании тротуара. Дорожников обязали привести здесь всё в порядок в ближайшее время, а летом эта улица запланирована под ремонт вместе с тротуаром.

«Для дорожных служб нет праздников и выходных, они продолжают работать круглосуточно. В начале января запланирован интенсивный вывоз снега, особенно с перекрёстков — там, где снежные валы мешают обзору», — подчеркнул глава Ижевска.

Напомним, впервые Дмитрий Чистяков предпринял такую пешую проверку обращений граждан 16 декабря, прогулявшись утром по Буммашу.