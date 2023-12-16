Глава Ижевска каждые выходные будет проверять работу дворников и управляек по уборке снега

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков прошелся по микрорайону Буммаш, чтобы оценить работу дворников. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К утренней прогулке 16 декабря к главе города присоединились начальник управления благоустройства Евгений Бунтов, начальник службы муниципального заказчика Алексей Полуэктов и директор «ДРЭУ» Сергей Акшенцев. Они прошлись по маршруту, составленному по обращениям горожан.

Комиссия посмотрела, как на прилегающих к магазинам территориях работают дворники и как убирают дворы управляющие компании. В основном они сосредоточили внимание на пешеходных зонах.

«Где-то нам есть чему поучиться, а где-то территории в идеальном состоянии, но есть к чему стремиться, очень много замечаний», — заявил Дмитрий Чистяков.

Выяснилось, что некоторые территории у магазинов очищают лучше, чем муниципальные тротуары. Где-то дворники не устранили гололедицу или снежную кашу. Также были запримечены участки у пешеходных переходов, откуда нужно вывезти снежные валы.

Глава города заявил, что все замечания будут отработаны в течение двух дней.

«Так и будем оперативно реагировать на то, что вы пишете в моих социальных сетях. Обходы теперь будут еженедельными, каждый выходной мы будем также прогуливаться по городу, поэтому пишите свои замечания», — объявил Дмитрий Чистяков.