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Глава Ижевска каждые выходные будет проверять работу дворников и управляек по уборке снега

16:17, 16 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Глава Ижевска каждые выходные будет проверять работу дворников и управляек по уборке снега
16:17, 16 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
75
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#проверки
Фото: ИА «Сусанин»
75
0

Маршруты будут составляться по обращениям горожан.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков прошелся по микрорайону Буммаш, чтобы оценить работу дворников. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К утренней прогулке 16 декабря к главе города присоединились начальник управления благоустройства Евгений Бунтов, начальник службы муниципального заказчика Алексей Полуэктов и директор «ДРЭУ» Сергей Акшенцев. Они прошлись по маршруту, составленному по обращениям горожан. 

Комиссия посмотрела, как на прилегающих к магазинам территориях работают дворники и как убирают дворы управляющие компании. В основном они сосредоточили внимание на пешеходных зонах.

«Где-то нам есть чему поучиться, а где-то территории в идеальном состоянии, но есть к чему стремиться, очень много замечаний», — заявил Дмитрий Чистяков. 

Выяснилось, что некоторые территории у магазинов очищают лучше, чем муниципальные тротуары. Где-то дворники не устранили гололедицу или снежную кашу. Также были запримечены участки у пешеходных переходов, откуда нужно вывезти снежные валы. 

Глава города заявил, что все замечания будут отработаны в течение двух дней.

«Так и будем оперативно реагировать на то, что вы пишете в моих социальных сетях. Обходы теперь будут еженедельными, каждый выходной мы будем также прогуливаться по городу, поэтому пишите свои замечания», — объявил Дмитрий Чистяков.  

16:17, 16 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
75
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#проверки