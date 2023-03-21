На улице Гагарина в Ижевске срежут разрушенный ещё в декабре асфальт

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 22 марта срезать повреждённые участки асфальта на улице Гагарина в Ижевске. Разрушения были выявлены на месте следования трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Причиной образовавшихся разрушений стала пропитанное водой основание под трамвайными путями. Сейчас перед рабочими поставлена задача устранить разрушения, чтобы устранить угрозу поломок и помех для трамваев. Дорожники срежут верхний слой асфальта. Новый зальют уже летом, когда просохнет основание под путями.

При этом на самой дороге разрушений нет. Это подтверждают общественники из ОНФ, входящие в комиссию при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Напомним, участок улицы Гагарина, протяжённостью 700 метров, отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году. Первый подрядчик сорвал сроки, в результате чего пришлось искать нового. Ремонт возобновился в конце октября и был доведён до конца.