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Имена павших в ходе спецоперации жителей Глазова увековечат на Аллее мужества

11:00, 15 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Имена павших в ходе спецоперации жителей Глазова увековечат на Аллее мужества
11:00, 15 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1364
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#память\n#спецоперация
Фото: пресс-служба администрации Глазова
1364
0

Установить новые мемориальные таблички планируют к 15 февраля.

Глазов. Удмуртия. Имена жителей Глазова и Глазовского района Удмуртии, которые погибли в ходе специальной военной операции, увековечат на городской Аллее мужества. Об этом сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов.

«Их имена появятся на табличках рядом с именами глазовчан, воевавших в Афганистане, Сирии, Чечне. Решение приняли совместно с родными погибших глазовчан, ветеранами боевых действий, военным комиссаром», — написал Коновалов.

Он отметил, что в понедельник, 16 января, таблички на Аллее снимут для замены информации. Градоначальник призвал глазовчан не волноваться за их сохранность: «Они будут у ответственного и надёжного Дмитрия Николаевича Шибанова, который помогает городу сохранять память о героях».

Работы планируют завершить к 15 февраля.

11:00, 15 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1364
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#память\n#спецоперация