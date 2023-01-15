Имена павших в ходе спецоперации жителей Глазова увековечат на Аллее мужества

Глазов. Удмуртия. Имена жителей Глазова и Глазовского района Удмуртии, которые погибли в ходе специальной военной операции, увековечат на городской Аллее мужества. Об этом сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов.

«Их имена появятся на табличках рядом с именами глазовчан, воевавших в Афганистане, Сирии, Чечне. Решение приняли совместно с родными погибших глазовчан, ветеранами боевых действий, военным комиссаром», — написал Коновалов.

Он отметил, что в понедельник, 16 января, таблички на Аллее снимут для замены информации. Градоначальник призвал глазовчан не волноваться за их сохранность: «Они будут у ответственного и надёжного Дмитрия Николаевича Шибанова, который помогает городу сохранять память о героях».

Работы планируют завершить к 15 февраля.