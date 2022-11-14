В Глазове обнаружилась острая нехватка водителей городских автобусов

Глазов. Удмуртия. Водители автобусных маршрутов в Глазове продолжают игнорировать расписание. Глава города Сергей Коновалов рассказал в соцсетях о работе по решению проблем с автобусными перевозками.

Напомним, в августе было объявлено, что после многочисленных жалоб глазовчан в городе изменят транспортную схему и сеть автобусных маршрутов. С 1 сентября на маршруты вышли новые компании.

«Проблемы с проездными и льготами из повестки ушли, но актуальным остаётся вопрос с расписанием — то есть с его отсутствием на остановках и соблюдением его», — написал градоначальник.

Он отметил, что на минувшей недели уже применили первые штрафные санкции — критичные нарушения зафиксировали на маршрутах №№ 2, 2Б, 5, 7, 12. «Особенно «порадовал» 12 маршрут, его возьмём на особый контроль <…> Специалисты сейчас отработали практику контроля, далее она станет регулярной», — отметил Коновалов.

Он также подчеркнул, что «по душам поговорил с перевозчиками», выставив претензии и обсудив, чем помочь в организации.

В Глазове установят знаки на остановках, где это необходимо. Проверят остановочные карманы и разметку в тех местах, на которые жалуются водители. В течение года пересмотрят маршрутную сеть и сеть остановок. Также ведётся работа по приведению к единому стилю информационных табличек: «до середины декабря дали время перевозчикам вопрос закрыть полностью».

«Большая задача, которую надо решать совместно, – поиск водителей. Отработаем этот запрос и с Центром занятости, и с нашими техникумами. Зарплату перевозчики готовы платить в интервале – 30-50 тысяч в зависимости от графика работы, за свой счет отправлять на обучение на категорию D», — отметил Сергей Коновалов.

Он пояснил, что перевозчики подняли вопрос о прекращении в городе обучения по категории D, то есть сейчас желающих обучиться надо направлять в Ижевск. «Будем встречаться и с ДОСААФ, и с техникумами Глазова для решения этого вопроса», — заверил глава Глазова.