В Глазове изменят транспортную схему и сеть автобусных маршрутов

Глазов. Удмуртия. В Глазове планируют изменить автобусные перевозки. Об этом сообщил глава Глазова Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Горожане часто жалуются на несоблюдение автобусами расписания и на плохое состояние общественного транспорта. Эти проблемы решат в 2 этапа — в 2022 и 2023 году будут проведены конкурсы на городские маршруты.

Уже в текущем месяце в Глазове объявят «короткий» конкурс на пассажирские перевозки сроком на 1 год. Помимо этого будет изменено расписание транспорта в соответствии с пожеланиями бизнеса, школ и предприятий, для сохранения льгот нерегулируемый тариф поменяют на регулируемый.

В городе появятся две новые остановки — на улице Короленко напротив магазина «Магнит» и у лестничного марша «Родника». Но уберут остановку у «Родника» со стороны улицы Татьяны Барамзиной.

По условиям «короткого» конкурса перевозчика не обяжут заменять автобусы, но их будет принимать комиссия, которая потребует провести ремонт.

Планируется в течение года поменять сеть маршрутов и разработать новую транспортную схему. Перевозчик за полгода должен узнать обо всех масштабных изменениях, поэтому его уведомят весной 2023 года, а осенью люди начнут пользоваться новыми маршрутами.

Тогда же будет заключен новый контракт с перевозчиком на 5-7 лет. В условиях пропишут, что компания должна будет за 3 месяца заменить автобусный парк. В новых автобусах обязательно наличие видеокамер, валидаторов, единый проездной билет.

Предложения по изменению маршрутов можно написать в личные сообщения главе города Сергею Коновалову в соцсети «ВКонтакте» или отправить на электронную почту admin-obr@glazov-gov.ru.