Ижевск. Удмуртия. Остановку вблизи перекрестка улиц Удмуртской и Кирова в Ижевске перенесут. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации Ижевска.

Остановку необходимо перенести для соответствия госстандарту. «По ГОСТу остановочные пункты располагают за зонами пересечений и примыканий дорог. Перенос остановки позволит разгрузить перекресток улиц Кирова и Удмуртская при движении от улицы Лихвинцева», — пояснили в администрации.

Сделать это планируется в 2024 году, как будет благоустроена территория после завершения строительства газовой заправки.