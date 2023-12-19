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Остановку вблизи перекрестка улиц Удмуртской и Кирова в Ижевске перенесут

16:50, 19 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Остановку вблизи перекрестка улиц Удмуртской и Кирова в Ижевске перенесут
16:50, 19 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
108
0
#Ижевск\n#остановка\n#общественный транспорт
Фото: arzik2
108
0

Это позволит разгрузить перекресток при движении со стороны улицы Лихвинцева.

Ижевск. Удмуртия. Остановку вблизи перекрестка улиц Удмуртской и Кирова в Ижевске перенесут. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации Ижевска.

Остановку необходимо перенести для соответствия госстандарту. «По ГОСТу остановочные пункты располагают за зонами пересечений и примыканий дорог. Перенос остановки позволит разгрузить перекресток улиц Кирова и Удмуртская при движении от улицы Лихвинцева», — пояснили в администрации.

Сделать это планируется в 2024 году, как будет благоустроена территория после завершения строительства газовой заправки.

16:50, 19 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
108
0
#Ижевск\n#остановка\n#общественный транспорт