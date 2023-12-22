Проезд в троллейбусах и трамваях Ижевска в новогоднюю ночь будет бесплатным

Ижевск. Удмуртия. В новогоднюю ночь для гостей и жителей Ижевска будет действовать бесплатный проезд на общественном транспорте. Об этом журналистам рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Не оплачивать проезд можно будет с 00:00 1 января до завершения работы транспорта — 03:30.

Отмечается, что с 19:00 31 декабря до 04:00 1 января будет полностью перекрыта улица Пушкинская. Но зато усилят движение трамваев на улице Карла Маркса и троллейбусов на улице Удмуртской.

Пресс-служба «ИжГЭТ» сообщает, что в новогоднюю ночь будут ходить трамваи, следующие по маршрутам №№ 1, 2, 5, 10, а также троллейбусы №№ 1, 2, 7, 9, 10. Интервал движения составит 20 минут.

«Основная задача — чтобы люди могли максимально комфортно добраться до своих домов с Центральной площади и приехать на Центральную площадь, не пользуясь личным транспортом, потому что парковок в зоне Пушкинской тоже не будет», — прокомментировал Дмитрий Чистяков.