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Горячая линия появилась у ижевских «Львят»

12:08, 31 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Горячая линия появилась у ижевских «Львят»
12:08, 31 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
362
0
#общественный транспорт\n#трамвай\n#горячая линия\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
362
0

Жители смогут пожаловаться на неудовлетворительное состояние трамвая

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у пассажиров «Львят» 10 трамвая появилась возможность обратиться на горячую линию. Об этом сообщила группа «Дороги Удмуртской республики» в соцсетях.

Программу запустила государственная лизинговая компания. В 2020 году в Удмуртию поступили новые трамваи «Львята», курсирующие теперь по 10 маршруту Ижевска.

Если вы увидели, что трамвай неисправен или неопрятно выглядит, вы можете обратиться на почту passenger@gtlk.ru. Для обращения необходимо приложить фото, видео, указать город, номер и маршрут транспортного средства.

Все сигналы передадут перевозчикам для устранения неполадок.

12:08, 31 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
362
0
#общественный транспорт\n#трамвай\n#горячая линия\n#Ижевск