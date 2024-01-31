Горячая линия появилась у ижевских «Львят»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у пассажиров «Львят» 10 трамвая появилась возможность обратиться на горячую линию. Об этом сообщила группа «Дороги Удмуртской республики» в соцсетях.

Программу запустила государственная лизинговая компания. В 2020 году в Удмуртию поступили новые трамваи «Львята», курсирующие теперь по 10 маршруту Ижевска.

Если вы увидели, что трамвай неисправен или неопрятно выглядит, вы можете обратиться на почту passenger@gtlk.ru. Для обращения необходимо приложить фото, видео, указать город, номер и маршрут транспортного средства.

Все сигналы передадут перевозчикам для устранения неполадок.