Горячая линия появилась у ижевских «Львят»

Жители смогут пожаловаться на неудовлетворительное состояние трамвая
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у пассажиров «Львят» 10 трамвая появилась возможность обратиться на горячую линию. Об этом сообщила группа «Дороги Удмуртской республики» в соцсетях.
Программу запустила государственная лизинговая компания. В 2020 году в Удмуртию поступили новые трамваи «Львята», курсирующие теперь по 10 маршруту Ижевска.
Если вы увидели, что трамвай неисправен или неопрятно выглядит, вы можете обратиться на почту passenger@gtlk.ru. Для обращения необходимо приложить фото, видео, указать город, номер и маршрут транспортного средства.
Все сигналы передадут перевозчикам для устранения неполадок.