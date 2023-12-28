Общественный транспорт Ижевска изменит свое расписание во время новогодних праздников

Ижевск. Удмуртия. В новогодние праздники в Ижевске изменится график работы общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

30 и 31 декабря трамваи и троллейбусы будут ездить по расписанию выходного дня.

В новогоднюю ночь трамваи №№ 1, 2, 5, 10 и троллейбусы №№ 1, 2, 7, 9, 10 будут работать до 03:30 1 января. Напомним, после 23:00 проезд в них будет бесплатным.

1 января движение электротранспорта вновь организуют по расписаниям выходного дня. Трамваи №№ 7, 9, 12 и троллейбусы №№ 4, 6, 14 начнут ездить с 11:00. В первой половине дня интервал между ними будет увеличен.

Со 2 по 8 января 2024 года транспорт продолжит работать по расписанию выходных.

Горожан предупреждают, что с 30 декабря по 8 января по улицам Ижевска перестанут ездить автобусы №№ 2, 26, 31, 34, 36, 73, 79.

На день, 1 января, перестанет работать автобусный маршрут №6, но со 2 по 8 января этот автобус будет ездить по расписанию выходного дня.

Все остальные маршруты 30, 31 декабря и со 2 по 8 января будут работать по расписанию выходного дня.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Ижевске перекроют движение транспорта на улице Пушкинской. Проезд закроют от улицы Кирова до Советской с 19:00 31 декабря до 04:00 1 января. Троллейбусы и автобусы перенаправят на улицу Удмуртскую, их движение будет усилено.

Из-за праздничных мероприятий 2 января с 18:00 до 22:00 участок улицы Пушкинской от улицы Кирова до Советской вновь перекроют. Общественный транспорт перенаправят на улицу Удмуртскую.