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В Ижевске продлят троллейбусный маршрут №10

18:03, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске продлят троллейбусный маршрут №10
18:03, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
214
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#троллейбусы
Фото: ИА «Сусанин»
214
0

Транспорт будет доезжать до улицы Берша.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2024 году продлят троллейбусный маршрут №10. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

После улицы Петрова транспорт будет поворачивать на улицу Автозаводскую, проезжать по Союзной и сворачивать на улицу Архитектора Берша.

Увеличить маршрут получится благодаря 19 новым троллейбусам, которые поступят в Ижевск в 2024 году. Из-за увеличенного запаса автономного хода они смогут ездить на участке, где не протянуты контактные сети. 

18:03, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
214
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#троллейбусы