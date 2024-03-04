В Ижевске продлят троллейбусный маршрут №10

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2024 году продлят троллейбусный маршрут №10. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

После улицы Петрова транспорт будет поворачивать на улицу Автозаводскую, проезжать по Союзной и сворачивать на улицу Архитектора Берша.

Увеличить маршрут получится благодаря 19 новым троллейбусам, которые поступят в Ижевск в 2024 году. Из-за увеличенного запаса автономного хода они смогут ездить на участке, где не протянуты контактные сети.