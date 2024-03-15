Новая модель троллейбуса для Ижевска прошла тестовое испытание

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске протестировали новую модель троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, что в 2024 году в Ижевск должны поступить 19 новых троллейбусов. Их приобретут в лизинг, поэтому жителям города нужно было посмотреть и опробовать транспорт вживую. Для этого в столицу Удмуртии на тест-драйв привезли одну машину.

Модель троллейбуса от российского производителя называется «Пересвет». Низкопольный транспорт рассчитан на 90 мест, из которых 30 — сидячие. В салоне установлена система кондиционирования воздуха и пониженный уровень шума. Также в транспорте встроена электронно-управляемая подсветка с функцией наклона кузова и система «говорящий город».

Новый троллейбус удобен для людей с ограниченными возможностями. В транспорте предусмотрена аппарель, которая автоматически опускается на дорогу или тротуар, благодаря чему люди могут беспрепятственно заехать в салон.

«Время погрузки 1-2 минуты, не более. В салоне одновременно могут поместиться два пассажира на колясках, что неоценимо в нашем мире, когда гуляешь с друзьями. Рядом места для пожилых людей с тростью и родителей с детьми — без возвышений и подиумов. Все продумано, универсальный подход к дизайну экстерьера», — прокомментировал заместитель председателя общественной организации инвалидов «БЛАГО» Сергей Меркурьев.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов отметил, что преимущество нового троллейбуса заключается в том, что запас автономного хода составляет более 20 км. Благодаря этому транспорт сможет легко обогнуть препятствие и проехать там, где не проложена контактная сеть. Из-за этой возможности в Ижевске решили продлить троллейбусный маршрут №10 до улицы Берша, так как именно по нему и будет ходить этот транспорт. Сейчас под этим номером ездят 23 машины. Когда часть из них освободится, то троллейбусы перераспределят на другие маршруты.

«Будем смотреть по загрузке, наши специалисты внимательно оценят потребность. Предполагаем, что на маршруте будет несколько коротких рейсов и несколько длинных для того, чтобы интервал движения был для людей комфортным», — поделился планами гендиректор «ИжГЭТ» Андрей Батов.

В результате тестового испытания участники оценили удобство и комфорт новой модели троллейбуса.