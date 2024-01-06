Из-за порыва трубопровода в Ижевске затопило улицы Ворошилова, Дзержинского и 9 Января

Ижевск. Удмуртия. На улице Ворошилова в Ижевске произошел порыв магистрального чугунного трубопровода, построенного в 1969 году. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

5 января около 22:00 в районе дома №6 повредилась труба диаметром 500 мм. В результате холодная вода потекла по улицам Ворошилова, 9 Января и Дзержинского.

На этих участках остановили движение транспорта. Примерно в 23:00 сотрудники «Ижводоканала» локализовали порыв. Для проведения ремонтных работ жителей домов не отключали от водоснабжения.

Последствия порыва устраняли 7 единиц дорожной техники. Дмитрий Чистяков отметил, что работы шли всю ночь. Есть проблемы во дворах, сейчас специалисты оценивают ущерб, нанесенный дворовым территориям.

По данным на 07:30 6 января по улице Ворошилова и 9 Января уже восстановили движение автомобилей. Ранее сообщалось, что автобусы №22, №29, №320 перенаправили на улицу Воткинское шоссе.

Пресс-служба «ИжГЭТ» заявила, что в 9:57 улицу Дзержинского открыли для проезда трамваев №4, №7 и №14.