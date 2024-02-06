Ижевск попал в десятку городов по качеству общественного транспорта

Ижевск. Удмуртия. Ижевск вошёл в топ-10 лучших городов России по качеству общественного транспорта. Об этом сообщил «Симетра».

В исследовании приняли участие 100 городов России. Первое место заняла Пермь, за ней следуют Новокузнецк и Екатеринбург. Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не участвовали.

В исследовании учитывались пять критериев: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития.

По итогам рейтинга Ижевск оказался на 9 месте, перед ним Самара, а после Ижевска встал Мурманск.

«Изменения комплекса общественного транспорта Ижевска продолжают давать сбои. Удержаться в десятке городу удалось лишь за счет значительного расширения системы выделенных полос», — характеризуют город эксперты портала.