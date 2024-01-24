Загоревшийся в Ижевске автобус ехал на техосмотр

Ижевск. Удмуртия. В МЧС прокомментировали пожар в пассажирском автобусе на улице Горького в Ижевске. Как сообщили в региональном управлении, на момент возгорания пассажиров в машине не было.

Сообщение о пожаре поступило в 11:22. Горел пассажирский автобус возле Русского драмтеатра на улице Максима Горького. К моменту прибытия пожарных происходило открытое горение салона. В 11:28 пламя удалось сбить и погасить. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

Как сообщили в МЧС, автобус направлялся на технический осмотр. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.