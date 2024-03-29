Городской общественный транспорт не удалось запустить в Камбарке

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке никак не может появиться общественный транспорт. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава Камбарского района Александр Галанов.

«В прошлом году мы с советом депутатов предусмотрели финансирование для покрытия расходов будущему перевозчику в 1 млн 200 тыс. рублей; в конце февраля провели конкурс. Но, к сожалению, никто не заявился. Заинтересантов пока нет. Я так понимаю, недостаточность финансирования. Возможно, будем пересматривать», — сказал Александр Галанов.

По сообщению администрации района, в апреле 2024 года электронный аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров будет объявлен повторно.