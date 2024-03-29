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Городской общественный транспорт не удалось запустить в Камбарке

14:45, 29 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Городской общественный транспорт не удалось запустить в Камбарке
14:45, 29 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
214
0
#Камбарка\n#общественный транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
214
0

На прошедший аукцион никто из перевозчиков не заявился.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке никак не может появиться общественный транспорт. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава Камбарского района Александр Галанов.

«В прошлом году мы с советом депутатов предусмотрели финансирование для покрытия расходов будущему перевозчику в 1 млн 200 тыс. рублей; в конце февраля провели конкурс. Но, к сожалению, никто не заявился. Заинтересантов пока нет. Я так понимаю, недостаточность финансирования. Возможно, будем пересматривать», — сказал Александр Галанов.

По сообщению администрации района, в апреле 2024 года электронный аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров будет объявлен повторно.

14:45, 29 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
214
0
#Камбарка\n#общественный транспорт