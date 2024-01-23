23 января на улицы Ижевска выйдет меньше трамваев

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 23 января ИжГЭТ сократит выпуск трамваев на линию и увеличит интервал между ними. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В ИжГЭТ заявили, что узлы и агрегаты трамвайных вагонов, которые длительное время контактировали со снегом, нуждаются в восстановительных регламентных работах.

В результате на трамвайном маршруте №10 интервал движения транспорта увеличится до 5-10 минут, на маршрутах №№ 1, 5, 7, 8, 12 — до 15 минут, на маршрутах №2 и №11 — до 19 минут, а время ожидания трамвая №9 растянется до 28 минут.

Электротранспорт, курсирующий по маршруту №4, во вторник работать не будет.

Актуальную информацию о движении трамваев горожанам рекомендуют просматривать в онлайн сервисе «IGIS» или на «Яндекс Картах».