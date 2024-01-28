В Сарапуле приостановили безналичную оплату в общественном транспорте

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле временно пропала возможность безналичной оплаты в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

27 января у компаний перевозчиков появились проблем с безналичной оплатой через сервис «СберТройка».

На данный момент проводятся технические работы по возобновлению работы сервиса.

«Пожалуйста, планируя поездку в общественном транспорте города, позаботьтесь о том, чтобы у Вас были наличные средства для оплаты проезда», — пишут в релизе городской администрации.