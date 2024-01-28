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В Сарапуле приостановили безналичную оплату в общественном транспорте

15:10, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Сарапуле приостановили безналичную оплату в общественном транспорте
15:10, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
218
0
#валидаторы\n#общественный транспорт\n#Сарапул
Фото: ИА «Сусанин»
218
0

Сейчас ведутся восстановительные работы.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле временно пропала возможность безналичной оплаты в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

27 января у компаний перевозчиков появились проблем с безналичной оплатой через  сервис «СберТройка».

На данный момент проводятся технические работы по возобновлению работы сервиса.

«Пожалуйста, планируя поездку в общественном транспорте города, позаботьтесь о том, чтобы у Вас были наличные средства для оплаты проезда», — пишут в релизе городской администрации.

15:10, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
218
0
#валидаторы\n#общественный транспорт\n#Сарапул