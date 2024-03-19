Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В Ижевске возобновили движение трамваев №10 и №12 от улицы Халтурина до Ворошилова

07:53, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске возобновили движение трамваев №10 и №12 от улицы Халтурина до Ворошилова
07:53, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трамваи\n#общественный транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
52
0

А трамвай №11 начнёт ездить с 14:47.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 05:00 открыли движение трамваев №10 и №12 на участке от улицы Халтурина до Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ». 

Специалисты предприятия завершили работы по ликвидации последствий аварии на силовом кабеле тяговой подстанции №23. Напомним, что повреждение кабеля обнаружили днём 17 марта. А 18 марта ремонтная бригада выявила ещё два повреждения

Отмечается, что несмотря на запуск общественного транспорта, в утренние часы «пик» трамваи №11 ездить не будут. В 14:47 транспорт начнет движение от улицы Промышленной.  

07:53, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трамваи\n#общественный транспорт