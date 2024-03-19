В Ижевске возобновили движение трамваев №10 и №12 от улицы Халтурина до Ворошилова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 05:00 открыли движение трамваев №10 и №12 на участке от улицы Халтурина до Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Специалисты предприятия завершили работы по ликвидации последствий аварии на силовом кабеле тяговой подстанции №23. Напомним, что повреждение кабеля обнаружили днём 17 марта. А 18 марта ремонтная бригада выявила ещё два повреждения.

Отмечается, что несмотря на запуск общественного транспорта, в утренние часы «пик» трамваи №11 ездить не будут. В 14:47 транспорт начнет движение от улицы Промышленной.