Дизайнеры Ижевска разработали новую карту движения городских автобусов

Ижевск. Удмуртия. Для автобусов Ижевска разработали новый дизайн схемы движения транспорта. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртской Республики.

Работа велась совместно с АО «ИПОПАТ». Новые карты разместят в салонах автобусов, но перед этим горожан просят оценить функциональность и удобство навигации.

Для этого жителей Ижевска приглашают принять участие в небольшом исследовании. Все желающие могут очно дать интервью, длительностью не более 30 минут. В исследовании могут поучаствовать горожане возрастом от 14 лет и старше.

Чтобы стать одним из спикеров, нужно заполнить короткую форму. Затем сотрудники Центра территориального развития свяжутся с человеком и договорятся о времени и месте беседы.