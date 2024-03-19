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Дизайнеры Ижевска разработали новую карту движения городских автобусов

16:50, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Дизайнеры Ижевска разработали новую карту движения городских автобусов
16:50, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#дизайн\n#общественный транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
87
0

Перед тем, как её начнут наклеивать в транспорте, карту должны одобрить местные жители.

Ижевск. Удмуртия. Для автобусов Ижевска разработали новый дизайн схемы движения транспорта. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртской Республики. 

Работа велась совместно с АО «ИПОПАТ». Новые карты разместят в салонах автобусов, но перед этим горожан просят оценить функциональность и удобство навигации.

Для этого жителей Ижевска приглашают принять участие в небольшом исследовании. Все желающие могут очно дать интервью, длительностью не более 30 минут. В исследовании могут поучаствовать горожане возрастом от 14 лет и старше. 

Чтобы стать одним из спикеров, нужно заполнить короткую форму. Затем сотрудники Центра территориального развития свяжутся с человеком и договорятся о времени и месте беседы. 

16:50, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#дизайн\n#общественный транспорт