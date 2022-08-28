Городские маршруты Глазова с 1 сентября начнут обслуживать новые компании

Глазов. Удмуртия. На рынке городских пассажирских перевозок Глазова произошли изменения. Муниципалитет провел конкурс по распределению маршрутов на ближайший год, сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В частности, с 1 сентября маршруты 1 и 5 будет обслуживать ИП Чупин В.В., маршруты 2, 2Б, 3, 3А и 12 – ИП Масленников В.В. Маршруты 4 и 7 достались транспортному предприятию «Форсаж», маршруты 10 и 11 – компании «Партнер Авто». Конкурс по маршрутам 8 и 9 еще не завершился, но право обслуживать их оспаривают по 3 организации, они достанутся победителю, который приступит к работе 1 сентября.

Напомним, проведение конкурса и предстоящие изменения в транспортной схеме Глазова власти города проанонсировали в середине августа. Реформу мотивировали частыми жалобами пассажиров на недочеты в организации перевозок.

«В этом году мы провели короткий конкурс на 1 год – вернули регулируемый тариф, ужесточили требования к соблюдению расписания и техническому состоянию автобусов.

За этот год разработаем новую транспортную схему, переработаем городские маршруты и стартуем новый конкурс на 5-7 лет, уже с требованием замены автобусного парка», - написал глава Глазова Сергей Коновалов.

Он отметил, что компания ИПОПАТ в этом году не стала заявляться на конкурс. Однако ни один маршрут не будет отменен, сохранятся все льготы, будут действовать проданные ранее проездные.

Во всех городских автобусах будут по-прежнему действительны социальные льготные проездные, которые продают в отделениях почтовой связи. Школьники продолжат оплачивать проезд по школьным картам. Сохранятся все виды карт «Стриж», тариф остается прежним. Талоны-доплату на проезд, которые получают пенсионеры, не имеющие других льгот, также будут принимать на всех маршрутах, добавил Коновалов.

Правда, не все автобусы новых перевозчиков оснащены терминалами. На установку приборов может уйти до 10 дней, предупредил градоначальник.

Также он пообещал, что в течение осени новые обслуживающие организации обновят таблички на остановках.

Расписание движения автобусов на совещании с транспортниками пересмотрели с учетом пожеланий предприятий, образовательных учреждений и рядовых пассажиров. В ближайшие дни его разместят на сайте муниципалитета в разделе «ЖКХ – Транспортное обслуживание» (vk.cc/cg3Gcu).

Кроме того, Сергей Коновалов заявил, что сотрудники уходящей из Глазова компании ИПОПАТ не останутся без работы. Новые перевозчики пообещали, что охотно примут к себе опытных и ответственных работников.

Модернизацию системы городского транспорта власти Глазова будут продолжать. С 2023 года перевозчиков обяжут ввести единый проездной, а также электронный сервис для пассажиров, который позволит отслеживать расписание и движение автобусов в сотовом телефоне.

«Задать вопросы о работе транспорта можно будет в личные сообщения моей страницы или группы Администрации: vk.com/glazov_adm, а также по телефону: 6-60-87, электронная почта: admin-obr@glazov-gov.ru», - подытожил Сергей Коновалов.