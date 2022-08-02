Проекты благоустройства центров Глазова и Сарапула не победили в конкурсе Ростуризма

Удмуртия. Ростуризм опубликовал результаты конкурса проектов по благоустройству туристических центров городов. Городов Удмуртии в списке победителей не оказалось. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.

Поддержку от Ростуризма на общую сумму в 6 млрд рублей получит 31 город России. В средней на одну заявку будет выделено 194 млн рублей. Поддержанные проекты планируется завершить в 2023 году.

От Удмуртии в конкурсе участвовали Глазов и Сарапул. Город на Каме представил проект «Сарапул. Сердце речного торгового пути». В городе планировалось создать стенды с картами-схемами, установить информационные таблички и тактильные барельефы, закупить мобильные торговые и остановочные павильоны, обустроить пешеходную улицу Первомайскую, причал, набережную и главный городской сквер.

Глазовский проект предусматривал разделение города на три субцентра: купеческий, средневековый и культурный. Скверы должны были наполниться арт-объектами, а улицы туристической навигацией.