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Проекты благоустройства центров Глазова и Сарапула не победили в конкурсе Ростуризма

13:15, 02 августа, 2022
Юрий Абашев
Проекты благоустройства центров Глазова и Сарапула не победили в конкурсе Ростуризма
13:15, 02 августа, 2022
Юрий Абашев
418
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#Сарапул\n#Глазов\n#Удмуртия\n#городская среда\n#благоустройство
Фото: ИА "Сусанин"
418
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Финансирование получат проекты из 31 города.

Удмуртия. Ростуризм опубликовал результаты конкурса проектов по благоустройству туристических центров городов. Городов Удмуртии в списке победителей не оказалось. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.

Поддержку от Ростуризма на общую сумму в 6 млрд рублей получит 31 город России. В средней на одну заявку будет выделено 194 млн рублей. Поддержанные проекты планируется завершить в 2023 году.

От Удмуртии в конкурсе участвовали Глазов и Сарапул. Город на Каме представил проект «Сарапул. Сердце речного торгового пути». В городе планировалось создать стенды с картами-схемами, установить информационные таблички и тактильные барельефы, закупить мобильные торговые и остановочные павильоны, обустроить пешеходную улицу Первомайскую, причал, набережную и главный городской сквер.

Глазовский проект предусматривал разделение города на три субцентра: купеческий, средневековый и культурный. Скверы должны были наполниться арт-объектами, а улицы туристической навигацией.

13:15, 02 августа, 2022
Юрий Абашев
418
0
#Сарапул\n#Глазов\n#Удмуртия\n#городская среда\n#благоустройство