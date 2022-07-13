Туристический код могут «получить» Глазов и Сарапул

Глазов. Удмуртия. Глазов и Сарапул подали заявку на создание туристического кода центральных улиц. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Оба города участвуют в конкурсе Ростуризма. В случае победы Удмуртия получит федеральные средства на создание инфраструктуры для туристов.

«Я много путешествую и вижу, как не хватает нашим небольшим городам инфраструктурных решений для привлечения туристов. Вроде и есть им что показать, а вот до ума не доведено», — прокомментировал президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

Главе Удмуртии Александру Бречалову уже рассказали, какие изменения планируют сделать в городах. Глазов хотят поделить на три субцентра: купеческий, средневековый и культурный. Также в рамках проекта в скверах поставят больше арт-объектов и малых архитектурных форм, создадут туристическую навигацию по городу и смотровые площадки, установят киоски для ярмарок и подсветят объекты культуры. Для таких преображений потребуется вложить 395,1 млн рублей.

Сарапул представил на конкурсе проект «Сарапул. Сердце речного торгового пути». По плану в городе создадут стенды с картами-схемами, установят информационные таблички и тактильные барельефы для слабовидящих, закупят мобильные торговые ярмарочные и остановочные павильоны, обустроят пешеходную улицу Первомайскую, причал, набережную и главный городской сквер.

Для реализации проекта необходимо почти 600 млн рублей. Как и в случае с Глазовом, помимо федеральных средств в него будут вложены деньги регионального бюджета и частные инвестиции.

«В случае реализации проектов ежегодный прирост турпотока в Глазове составит 15%, в Сарапуле — до 100 тысяч в год к 2025 году. В следующий этап конкурса Ростуризма жду заявки от Ижевска и Воткинска», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Результаты конкурса объявят в конце июля, а господдержку победители получат уже в 2023 году.

«Это карт-бланш для Удмуртии, чтобы заявить о себе как о туристическом регионе и включиться в федеральные программы», — заявила депутат Госдумы России Лариса Буранова.