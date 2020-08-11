Новый асфальт здесь появился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проинспектировал ремонт дорог в Ленинском районе города. Во вторник, 11 августа, он посетил те участки, которые обновляются по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Шабердинский тракт — самый протяжённый ремонтный объект этого года. На 4,5 км дорожники сняли покрытие целиком, на трех самых проблемных участках сделали новое основание, уложили два слоя асфальта.

«Тракт — ключевой объект в Ленинском районе. Сегодня его готовность составляет 91%. Кроме проезжей части, обустроены парковки, посадочные площадки остановок, водоотведение, укреплены и отсыпаны обочины, увеличен радиус разворотного кольца для более комфортного и безопасного передвижения общественного транспорта. Дорога получилась достаточно качественная», — подчеркнул Олег Бекмеметьев.

Председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия», депутат Гордумы Ижевска Борис Ломаев выразил уверенность, что все жители и автомобилисты города заметили, что ситуация кардинально поменялась. При ремонте Шабердинского тракта использован комплексный подход — обустроены парковочные карманы, все примыкания к второстепенным дорогам, проезды к социальным учреждениям и дворам жилых домов.

При проведении дорожных работ будет отремонтирован и продлён съезд с Шабердинского тракта на улицу 1-я Тверская к школе № 60, также на этом участке подрядчик обустроит искусственные неровности и островок безопасности.

По нацпроекту завершается ремонт улицы Клубная. Работы выполняются согласно графику, который сформирован на основании того, что движение на участках ремонта не перекрывается, поскольку по этой улице курсирует общественный транспорт, соединяющий городок Строителей с центральной частью Ижевска.

Готовность этого объекта сегодня составляет 75%. На проезжей части местами заменено основание дороги, завершается укладка верхнего слоя дорожной одежды из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Кроме этого, на улице Клубной будет частично отремонтирован тротуар.

Особое внимание глава Ижевска уделил двум последним объектам — улицам Саранская и Кирзаводская. Дороги были построены в 60-х годах прошлого века. Их состояние уже не могли исправить ни устранение дефектов дорожного покрытия, ни ремонт картами. Требовалась замена основания дороги — местами оно просто отсутствовало. На улице Кирзаводской уже уложен нижний слой дороги из асфальтобетона, сейчас идёт ремонт тротуаров.

На улице Саранской работы только начались — ведётся разборка грунта для предстоящей замены основания дороги. Только после этого здесь уложат асфальт. По всей длине дороги будет обустроен новый тротуар, в низине заменят водопропускную трубу.

Отметим, что 13 участков улично-дорожной сети в Ижевске, которые ремонтируют в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уже сданы. 10 — в работе. Готовность всех ремонтных объектов на сегодня составляет 88%. На 22 объектах ремонт проезжей части завершат до 31 августа, на улице Саранской, в частном секторе Ленинского района, в связи с большим объёмом работ — до 30 сентября.