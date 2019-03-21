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Удмуртия представит на всероссийском конкурсе малых городов четыре проекта благоустройства

14:26, 21 марта, 2019
Анна Торхова
14:26, 21 марта, 2019
Анна Торхова
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#благоустройство\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Глазов\n#Можга\n#Удмуртия
Фото: vk.com/sarapul
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В конкурсе примут участие Глазов, Сарапул, Можга и Камбарка.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия представит четыре проекта благоустройства на всероссийском конкурсе малых городов. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

В конкурсе примут участие Глазов, Сарапул, Можга и Камбарка.

Так, проект «Площадь Свободы» в Глазове предполагает полностью изменить схему движения транспорта, расширить пешеходные дорожки, добавить велодорожки, места для отдыха. На площади установить дополнительную подсветку, территорию озеленить.

По концепции «Набережная, пляж» Сарапула планируется создать пешеходную зону, обустроить пляж, досуговую зону с прокатом вело- и речного транспорта, установить мини-сцену.

Следующий проект, который представят на конкурсе – «Микрорайон «Чебешурский» в Можге. Идея предполагает создание площадки для массовых мероприятий, детскую игровую зону, вело-пешеходную зону.

В Камбарке планируется обустроить стадион «Труд» и построить площадки для массовых мероприятий, спортивную и детскую игровую площадки.

Документы проектов направили в конкурсную комиссию. Окончательные варианты заявок представят в Минстрой России до 1 апреля.

Напомним, в 2018 году победителем стал Воткинск. В текущем году городу предстоит на 100 млн рублей благоустроить парк имени Петра Чайковского «Времена года».

14:26, 21 марта, 2019
Анна Торхова
128
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#благоустройство\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Глазов\n#Можга\n#Удмуртия

 

 

 


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