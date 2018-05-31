Более 6 млн рублей получит Воткинск на благоустройство городского парка

В последующие годы сравнимые суммы направят в Сарапул и Глазов.

Ижевск. Удмуртия. На благоустройство городского парка Воткинска направят 6,7 млн рублей в 2018 году. Об этом сообщает сектор раскрытия информации Минстроя Удмуртии.

Постановление о предоставлении Воткинску субсидии на обустройство мест массового отдыха населения подписано правительством Удмуртии, а деньги на благоустройство парка выделены из федерального и республиканского бюджетов.

«В текущем году 6,7 млн рублей будет направлено в Воткинск. Из них 5,4 млн рублей - средства федерального бюджета, 1,3 млн рублей - республиканские средства. Понимание у города, что будет благоустраиваться, уже есть. Проект готов. Планируют привести в порядок сквер около набережной пруда», - прокомментировал министр строительства Удмуртии Иван Ястреб.

Он также отметил, что в 2019 году на благоустройство городского парка такую же сумму выделят Сарапулу. В 2020 году - 6,6 млн рублей направят на благоустройство мест массового отдыха жителей Глазова.