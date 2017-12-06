Для столицы Удмуртии это, прежде всего, повод и инструмент развития дизайн-сферы, попытка наладить эффективное взаимодействие между дизайнерами, профильными вузами, производствами, предпринимателями и властью.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск стал «Столицей российского дизайна-2018». Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советника главы Удмуртии Вячеслав Правдзинский.

«Опуская весь формализм присвоенного нам статуса хочу сказать, что для Ижевска это прежде всего повод и инструмент развития дизайн-сферы, попытка наладить эффективное взаимодействие между дизайнерами, профильными вузами, производствами, предпринимателями и властью», - написал Правдзинский.

Vyacheslav Prawdzinski ижевск Сегодня Ассамблея Союза дизайнеров России единогласным решением одобрила заявку Ижевска на звание "Столица российского дизайна 2018". Опуская весь формализм присвоеного нам статуса хочу...

По его словам, в ближайшее время в республике запустят открытый оргкомитет и опубликуют предварительную программу уже запланированных мероприятий.

Отметим, что Союз дизайнеров России принял решение сделать Ижевск столицей российского дизайна единогласно.