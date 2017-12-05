Также для содержания дорог использовали 399 тонн песчано-соляной смеси.

Ижевск. Удмуртия. Почти 450 тонн снега вывезли с дорог Ижевска за сутки. Как сообщает пресс-служба администрации города, также для содержания дорог использовали 399 тонн песчано-соляной смеси.

«Дорожными службами вывезены 8 куб. м мусора, 448 тонн снега, для удаления зимней скользкости израсходованы 399 тонн песчано-соляной смеси, 50 тонн химического реагента СБГ», - говорится в сообщении.

Отметим, что утром, 5 декабря на улицы Ижевска вышли 75 единиц спецтехники. Днем ранее на дорогах работала 81 единица техники.