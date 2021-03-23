15 печей топят в школе Игринского района, чтобы согреть учеников

Год назад в здании утеплили пол и провели горячую воду, а газ обещали подключить через 4 года.

Игра. Удмуртия. В селе Чумой Игринского района находится школа, которая до сих пор отапливается с помощью печей и дров. Об этом сообщает ГТРК Удмуртия.

Здание Чумойской начальной школы было построено более 100 лет назад, в 1980-х годах здесь проходил последний ремонт. В последующем школу хотели закрыть, но родители учеников выступили против, иначе их детям пришлось бы отправляться в другую, находящуюся за 17 км от этой.

Всего в учреждении обучается 15 человек из 5 ближайших деревень. Столько же в нём и печей: чтобы их содержать, работники школы приходят на работу в 4 утра. До прихода учеников необходимо прочистить дымоходы и убрать золу. Каждый квартал печи ремонтируют.

В прошлом году в здании провели горячую воду и утеплили пол, а ещё через 4 года обещают подключить газ.