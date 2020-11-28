В здании строящейся школы на улице Ильфата Закирова в Ижевске началась отделка помещений

Чтобы успеть сдать объект в срок, подрядчик пообещал добавить рабочих.



Ижевск. Удмуртия. Внутренняя отделка помещений идет полным ходом в здании будущей школы на улице Ильфата Закирова в Ижевске. Об этом написал на своей странице ВКонтакте председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Сдать объект, по словам премьера, должны до конца текущего года. Тем не менее, отмечается некоторое отставание по срокам, поэтому власти региона взяли школу под ежедневный контроль..

Глава кабмина Удмуртии проинспектировал ход работ 27 ноября. По словам Ярослава Семенова, подрядчик пообещал добавить специалистов и рабочих смен. Сейчас на стройке заняты более 160 человек.

Премьер отметил, что мебель для классов, учебные пособия, спортивное, медицинское и прочее оборудование уже закуплены, ждать их не придется. В декабре начнется завоз и монтаж.

Кроме современного здания с уютными классами, ученики получат стадион с большим футбольным полем, многофункциональной спортивной площадкой и уличными тренажерами. Завершения строительства с нетерпением ожидают как минимум 825 юных ижевчан, подчеркнул Ярослав Семенов.

Добавим, как отметил на своей странице ВКонтакте глава Ижевска Олег Бекмеметьев, учеба в новой школе на улице Ильфата Закирова начнется с 1 сентября 2021 года.