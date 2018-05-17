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Всероссийский форум специалистов оборонных предприятий пройдёт в Удмуртии

16:15, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
16:15, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
212
0
#ИжГТУ\n#Ижевск\n#форум\n#Удмуртия\n#студенты
212
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Основная идея форума — тесное сотрудничество между предприятиями и техническими вузами страны.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский форум студентов и молодых специалистов вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса «ИННОВА-2018» соберёт участников в селе Галёво Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ИжГТУ имени Калашникова.

Форум пройдёт с 25 по 28 июня 2018 года. В учебно-спортивном центре ИжГТУ соберутся студенты, аспиранты, молодые учёные вузов, а также молодые специалисты организаций и предприятий ОПК Российской Федерации.

Основной идеей форума станет налаживание более тесного сотрудничества между предприятиями и техническими университетами в рамках работы над общими проектами в разрезе глобальных рынков Национальной технологической инициативы (НТИ).

Участники форума решат задачи, отвечающие основным критериям к отраслевым рынкам НТИ:

- выбранный рынок станет значимым и заметным в глобальном масштабе: его объём к 2035 году будет составлять более 100 млрд долларов США;

- рынок ещё не сформирован либо на нем отсутствуют общепринятые/устоявшиеся технологические стандарты;

- рынок в первую очередь ориентирован на потребности людей как конечных потребителей;

- рынок будет представлять собой сеть, в которой посредники будут замещаться управляющим программным обеспечением;

- рынок важен для России с точки зрения обеспечения базовых потребностей и безопасности;

- у России есть потенциал для возникновения конкурентных преимуществ и возможность занять значимую долю рынка;

- в России есть технологическое предприниматели с амбициями создания компаний-лидеров на новых высокотехнологических рынках.

Отмечается, что помимо образовательной программы также предусмотрены спортивные, интеллектуальные состязания, а также культурно-развлекательная программа.

Зарегистрироваться на форум можно с 10 мая по 15 июня 2018 года на сайте innovaforum.ru

16:15, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
212
0
#ИжГТУ\n#Ижевск\n#форум\n#Удмуртия\n#студенты

 

 

 


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