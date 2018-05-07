В Ижевской сельскохозяйственной академии прошла ярмарка вакансий «КОМОС ГРУПП»

Специалисты агрохолдинга рассказали студентам о возможности прохождения производственной практики, трудоустройства и дальнейшего профессионального роста на предприятиях, работающих под управлением «КОМОС ГРУПП».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевской государственной сельхозакадемии прошла ярмарка вакансий «КОМОС ГРУПП». Специалисты агрохолдинга рассказали студентам о возможности прохождения производственной практики, трудоустройства и дальнейшего профессионального роста на предприятиях, работающих под управлением компании.





«В состав агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» входят крупнейшие предприятия в ПФО по производству и переработке сельхозпродукции, а мы – единственный в Удмуртии вуз, выпускающий специалистов для работы в этой отрасли, – пояснил ректор ИжГСХА Виктор Любимов. – Подобные мероприятия необходимы для того, чтобы встретились две заинтересованные стороны – будущие соискатели и работодатели. Студентам стоит заранее определиться с местом работы и получить о нем исчерпывающую информацию», – сказал он.

В качестве работодателей на ярмарке свою деятельность презентовали субхолдинги «КОМОС ГРУПП»: «ОАО «МИЛКОМ» – ведущий производитель молочной продукции в Удмуртии, птицефабрика «Вараксино» и Удмуртская птицефабрика, представляющие яичное направление, и Глазовский комбикормовый завод – ведущий производитель престартерных комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы.

По словам студентов академии, посещение ярмарок вакансий полезно не только для выпускников, но и для тех, кто только начал учиться в вузе. Этой точки зрения придерживается студентка 4 курса Алина Рыскулова, которая заканчивает зооинженерный факультет по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». По ее словам, сразу после окончания университета очень сложно устроиться на хорошую работу, поэтому уже во время обучения необходимо участвовать в подобных мероприятиях. «Для начала можно пройти практику на одном из предприятий и зарекомендовать себя, а после окончания обучения трудоустроиться будет проще, – считает Алина. – Я планирую работать по специальности, поэтому сегодня заполнила анкету, и очень хочу, чтобы меня пригласили на работу на «Восточный» или «Кунгурский мясокомбинат».

Для некоторых студентов ярмарка – это еще и возможность получить актуальную информацию с рынка труда, которая может пригодиться в будущем.





«Встреча оказалась для меня очень продуктивной, я хотел изучить рынок труда, получить актуальную информацию о вакансиях в нашей отрасли, определить наиболее интересные сферы деятельности и напрямую пообщаться с работодателями», - рассказал магистрант Константин Устюгов.

По словам сотрудников ИжГСХА, подобные мероприятия стимулируют студентов после окончания высшего учебного заведения устраиваться на работу по специальности, поскольку HR-специалисты подробно рассказывают о специфике деятельности компаний и перспективах их развития.

Так, сотрудники отдела кадров «МИЛКОМ», птицефабрики «Вараксино», Удмуртской птицефабрики и Глазовского комбикормового завода рассказали о преимуществах работы на предприятиях субхолдингов. Помимо конкурентной заработной платы и гарантированного соцпакета в компании действует система наставничества, отработанная годами практики. Это позволяет новым сотрудникам быстро овладеть необходимыми умениями и навыками и влиться в коллектив профессионалов.

Кроме ИжГСХА, агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» активно сотрудничает и другими учебными заведениями Удмуртской Республики. «Нашими постоянными партнерами стали Сарапульский политехнический колледж, Ижевский торгово-экономический техникум, Ижевский индустриальный техникум – рассказал Павел Пискунов, начальник отдела по подбору, оценке и развитию персонала «КОМОС ГРУПП». – С каждым годом география работы со студентами расширяется, к сотрудничеству присоединяются новые учебные заведения. К примеру, 14 мая ярмарка вакансий впервые пройдет в Казанской академии ветеринарной медицины имени Баумана, а 18 мая – в Сарапульском индустриальном техникуме».