Лучшим студентом России стал ижевчанин Ильдар Шигапов

Он завоевал звание «Студент года-2017» в номинации «Студенческий лидер года ОСПО».

Крым. Ижевчанин Ильдар Шигапов стал победителем национальной премии «Студент года-2017». Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, он стал лучшим в номинации «Студенческий лидер года ОСПО» (ОСПО – отделение среднего профессионального образования – прим. ред.).

«Это огромная радость для меня стать победителем в своей номинации. Я благодарен людям, которые меня готовили. Также я очень благодарен организаторам премии, которые провели это мероприятие на самом высоком уровне! Я, однозначно, продолжу заниматься своим любимым делом и с еще большими силами буду организовывать у нас образовательные площадки, семинары и тренинги», - прокомментировал свою победу Ильдар Шигапов.

Отметим, что Ильдар является студентом филала Самарского государственного университета путей сообщения в Ижевске.



Имена победителей национальной премии назвали 17 ноября в Крыму. В этом году региональные этапы премии прошли в 72 субъектах страны, а их участниками стали свыше 5000 студентов из более 300 вузов и ссузов. В финал попали порядка 200 участников из 62 регионов.

Программа конкурсных испытаний включала самопрезентацию, тотальный диктант, решение кейсов, интеллектуальные игры, а также специальные задания, индивидуальные для каждой номинации.

Гран-при «Студент года» получили студент Казанского федерального университета и студентка Астраханского государственного технического университета.

Также были определены победители в номинациях: «Журналист года», «Молодой ученый», «Иностранный студент года», «Творческая личность года», «Доброволец года», «Общественник года», «Студенческий лидер года», «Спортсмен года».

Обладатели гран-при получили по 150 тыс. рублей, победители в номинациях - по 30 тыс. рублей, призеры - по 20 тыс. рублей. Премии они смогут потратить на своё обучение.