  • $ 59.63 ↓
  • € 70.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Лучшим студентом России стал ижевчанин Ильдар Шигапов

      11:41, 21 ноября, 2017
      11:41, 21 ноября, 2017
      237
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Крым\n#Удмуртия\n#студенты
      Фото: пресс-служба Минспорта Удмртской Республики
      237
      0

      Он завоевал звание «Студент года-2017» в номинации «Студенческий лидер года ОСПО».

      Крым. Ижевчанин Ильдар Шигапов стал победителем национальной премии «Студент года-2017». Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, он стал лучшим в номинации «Студенческий лидер года ОСПО» (ОСПО – отделение среднего профессионального образования – прим. ред.).

      «Это огромная радость для меня стать победителем в своей номинации. Я благодарен людям, которые меня готовили. Также я очень благодарен организаторам премии, которые провели это мероприятие на самом высоком уровне! Я, однозначно, продолжу заниматься своим любимым делом и с еще большими силами буду организовывать у нас образовательные площадки, семинары и тренинги», - прокомментировал свою победу Ильдар Шигапов.

      Отметим, что Ильдар является студентом филала Самарского государственного университета путей сообщения в Ижевске. 

      Имена победителей национальной премии назвали 17 ноября в Крыму. В этом году региональные этапы премии прошли в 72 субъектах страны, а их участниками стали свыше 5000 студентов из более 300 вузов и ссузов. В финал попали порядка 200 участников из 62 регионов.

      Программа конкурсных испытаний включала самопрезентацию, тотальный диктант, решение кейсов, интеллектуальные игры, а также специальные задания, индивидуальные для каждой номинации.

      Гран-при «Студент года» получили студент Казанского федерального университета и студентка Астраханского государственного технического университета.

      Также были определены победители в номинациях: «Журналист года», «Молодой ученый», «Иностранный студент года», «Творческая личность года», «Доброволец года», «Общественник года», «Студенческий лидер года», «Спортсмен года».

      Обладатели гран-при получили по 150 тыс. рублей, победители в номинациях - по 30 тыс. рублей, призеры - по 20 тыс. рублей. Премии они смогут потратить на своё обучение.

      11:41, 21 ноября, 2017
      237
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Крым\n#Удмуртия\n#студенты

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      11740

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      7067
      09:31, 19 ноября, 2017

      Следователи начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске

      6025
      18:41, 16 ноября, 2017

      Иван Васильевич Маринин меняет профессию: и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии покинул свой пост

      6024
      12:39, 14 ноября, 2017

      Смертельное ДТП в Ижевске и гигантский бриллиант: что произошло минувшей ночью

      5209
      08:00, 15 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      3968

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      1827
      17:27, 15 ноября, 2017

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      1071
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      912
      13:27, 15 ноября, 2017

      Русло Чепцы планируют углубить в Балезинском районе Удмуртии

      893
      09:21, 18 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      1609

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      1270
      14:34, 17 ноября, 2017

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      1005
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      794
      09:52, 19 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      669
      17:36, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: деньги на рухнувший подъезд и суд над директором турфирмы

      20 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      17 ноября, 2017

      LIVE: Дневной Сусанин 17 ноября 2017 года

      17 ноября, 2017