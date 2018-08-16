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Новый кинозал откроют в Воткинске в конце года

13:25, 16 августа, 2018
Диана Ворончихина
13:25, 16 августа, 2018
Диана Ворончихина
788
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#культура\n#общество\n#досуг\n#Воткинск\n#кино\n#Удмуртия\n#гранты\n#ремонт
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
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Сейчас в ДК на Кирова идет ремонт.

Воткинск. Удмуртия. Новый кинозал откроют в Воткинске во второй половине декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По договору с Фондом кино 50% демонстрируемых фильмов должны быть отечественными.

Напомним, что в прошлом году ДК на Кирова выиграл грант от Фонда кино в размере 5 млн рублей на покупку современного кинооборудования. 

Однако обновления требует не только аппаратура, но и кинозал, в котором, кроме всего прочего, нужно заменить кровлю. На помощь пришли республиканские власти, которые выделили на это 4,8 млн рублей из бюджета Удмуртии. В здании уже начался ремонт.

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Фото: пресс-служба администрации Воткинска 

13:25, 16 августа, 2018
Диана Ворончихина
788
0
#культура\n#общество\n#досуг\n#Воткинск\n#кино\n#Удмуртия\n#гранты\n#ремонт

 

 

 


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