Новый кинозал откроют в Воткинске в конце года

Сейчас в ДК на Кирова идет ремонт.

Воткинск. Удмуртия. Новый кинозал откроют в Воткинске во второй половине декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По договору с Фондом кино 50% демонстрируемых фильмов должны быть отечественными.

Напомним, что в прошлом году ДК на Кирова выиграл грант от Фонда кино в размере 5 млн рублей на покупку современного кинооборудования.

Однако обновления требует не только аппаратура, но и кинозал, в котором, кроме всего прочего, нужно заменить кровлю. На помощь пришли республиканские власти, которые выделили на это 4,8 млн рублей из бюджета Удмуртии. В здании уже начался ремонт.

Фото: пресс-служба администрации Воткинска