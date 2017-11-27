Два кинотеатра Удмуртии получат по 5 млн рублей от Фонда кино

Деньги на развитие кинозалов получат Воткинск и Ува.

Ижевск. Удмуртия. Кинотеатры Воткинска и Увы получат по 5 млн рублей от Фонда кино. Как сообщается на сайте федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, деньги направят в «Дом культуры на улице Кирова» и ООО «Тетерин Фильм».

Поддержку окажут кинотеатрам тех городов, в которых численность населения составляет менее 500 тыс. человек. Всего средства получат 202 кинозала из 57 регионов страны.

В рамках конкурса на эти цели выделили 1 млрд рублей.

Одним из направлений финансирования является обеспечение возможности всем жителям страны смотреть фильмы в кинотеатрах.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики, в 2015 году регион уже получал средства в рамках конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах.

В результате был открыт новый кинотеатр в поселке Игра.