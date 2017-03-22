Молочную интервенцию проведут в Удмуртии в 2017 году

Кроме республики она затронет еще 11 регионов страны.

Москва. Министерство сельского хозяйства России выбрало 12 регионов для проведения интервенции на рынке молока и молочной продукции в 2017 году. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Milknews.ru.

Кроме республики, в список вошли еще 11 регионов страны: Башкирия, Татарстан, Чувашия, Алтайский край, Оренбургская, Саратовская, Омская, Новосибирская, Нижегородская, Кемеровская и Пензенская области.

Отбор субъектов провели исходя из производства молока – более 300 тыс. тонн в год (по данным 2015 года), производства сухого молока – более 1 тыс. тонн в год (по данным 2016 года). Повышение максимальной среднемесячной цены на продукты за предыдущие два года не должно быть больше 15%.

Товарные интервенции будут проводить ежегодно в сентябре – октябре в случае повышения среднего уровня цен на сухое молоко и сливочное масло.

По данным пресс-службы Минсельхоза России, Удмуртия вошла в число регионов страны, где за первые два месяца 2017 года наблюдался наибольший прирост производства молока. Показатель в Удмуртии составил 4,9%.

Также в число передовых вошли Белгородская (+11,9%), Воронежская (+9,5%), Новосибирская (+6,7%), Кировская (+5,8%) области и Татарстан (+3,5%).

Молочные интервенции – это закупка государством существенных объемов молочных продуктов, для влияния на рынок.