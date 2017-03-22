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      Молочную интервенцию проведут в Удмуртии в 2017 году

      12:31, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      12:31, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      158
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#молоко
      158
      0

      Кроме республики она затронет еще 11 регионов страны.

      Москва. Министерство сельского хозяйства России выбрало 12 регионов для проведения интервенции на рынке молока и молочной продукции в 2017 году. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Milknews.ru.

      Кроме республики, в список вошли еще 11 регионов страны: Башкирия, Татарстан, Чувашия, Алтайский край, Оренбургская, Саратовская, Омская, Новосибирская, Нижегородская, Кемеровская и Пензенская области.

      Отбор субъектов провели исходя из производства молока – более 300 тыс. тонн в год (по данным 2015 года), производства сухого молока – более 1 тыс. тонн в год (по данным 2016 года). Повышение максимальной среднемесячной цены на продукты за предыдущие два года не должно быть больше 15%.

      Товарные интервенции будут проводить ежегодно в сентябре – октябре в случае повышения среднего уровня цен на сухое молоко и сливочное масло.

      По данным пресс-службы Минсельхоза России, Удмуртия вошла в число регионов страны, где за первые два месяца 2017 года наблюдался наибольший прирост производства молока. Показатель в Удмуртии составил 4,9%.

      Также в число передовых вошли Белгородская (+11,9%), Воронежская (+9,5%), Новосибирская (+6,7%), Кировская (+5,8%) области и Татарстан (+3,5%).

      Молочные интервенции – это закупка государством существенных объемов молочных продуктов, для влияния на рынок.

      12:31, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      158
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#молоко
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