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В Свердловской области нашли шесть несанкционированных палаточных лагерей

13:08, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
В Свердловской области нашли шесть несанкционированных палаточных лагерей
13:08, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#МЧС\n#Екатерибург\n#пожары\n#лагерь\n#Свердловская область
Фото: МЧС России
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Все их пришлось закрыть.

Екатеринбург. Сотрудники МЧС выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей в Свердловской области. Как передаёт РИА Новости, все они будут закрыты. 

«В рамках проводимой работы сотрудниками МЧС во взаимодействии с министерством образования и молодёжной политики Свердловской области выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей: в Полевском, в Заречном, в Нижних Сергах, Верхотурье (2 лагеря) и Нижнем Тагиле», – говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Как отметили спасатели, требования по обеспечению пожарной безопасности в детских лагерях палаточного типа отсутствуют, из-за чего госпожнадзор не может в полном объёме принимать меры реагирования.

Напомним, в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае 23 июля произошёл пожар. Тогда погибли четыре ребёнка.

13:08, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
124
0
#МЧС\n#Екатерибург\n#пожары\n#лагерь\n#Свердловская область

 

 

 


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