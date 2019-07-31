В Свердловской области нашли шесть несанкционированных палаточных лагерей

Все их пришлось закрыть.

Екатеринбург. Сотрудники МЧС выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей в Свердловской области. Как передаёт РИА Новости, все они будут закрыты.

«В рамках проводимой работы сотрудниками МЧС во взаимодействии с министерством образования и молодёжной политики Свердловской области выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей: в Полевском, в Заречном, в Нижних Сергах, Верхотурье (2 лагеря) и Нижнем Тагиле», – говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Как отметили спасатели, требования по обеспечению пожарной безопасности в детских лагерях палаточного типа отсутствуют, из-за чего госпожнадзор не может в полном объёме принимать меры реагирования.

Напомним, в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае 23 июля произошёл пожар. Тогда погибли четыре ребёнка.