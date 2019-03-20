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В Перми на мать составили протокол за отказ делать Манту детям

09:53, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
09:53, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
238
0
#дети\n#образование\n#здоровье\n#Пермь\n#школа
Фото: Wikimedia Commons
238
0

Девочки не были в школе уже полгода.

Пермь. Пермский край. В Перми на мать, которая отказалась от Манту для своих дочерей, составили административный протокол. Об этом пишет Рен-ТВ со ссылкой на ТАСС.

Руководство гимназии №3 написало заявление в полицию на родителей учениц, которых уже полгода не допускают до занятий из-за отсутствия Манту.

«Поступило обращение из учебного заведения о том, что родители двоих учениц не выполняют требования гимназии по обучению детей», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пермскому краю.

Речь идет о статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Гимназия заключила с родителями договор о домашнем образовании, однако, по данным правоохранителей, девочки не обучаются.

Напомним, родители отказались делать дочерям Манту, предпочтя более прогрессивный текст T-spot. Согласно результатам, ученицы здоровы. Однако директор, основываясь на приказе главного санитарного врача края, запретил школьницам посещать занятия.

Более того, старшую девочку, ученицу 9 класса не пустили и на собеседование по русскому языку, которое является допуском к выпускным экзаменам.

09:53, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
238
0
#дети\n#образование\n#здоровье\n#Пермь\n#школа

 

 

 


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