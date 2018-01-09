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      Родители военнослужащих пожаловались на массовые заболевания солдат в Санкт-Петербурге

      19:03, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      19:03, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      298
      0
      #медицина\n#здоровье\n#армия\n#призыв\n#Санкт-Петербург\n#военные
      Фото: pixabay.com
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      0

      Призывники и контрактники страдают ангиной и пневмонией.  

      Санкт-Петербург. В воинских частях, размещенных в Санкт-Петербурге и Ленобласти, произошла вспышка острых респираторно-вирусных инфекций. Об этом говорят данные о массовой доставке в медучреждения больных военнослужащих. 

      Как пишет агентство «Росбалт» со ссылкой на городские СМИ, за время январских праздников в больницы города на Неве попали сотни солдат с ангиной, пневмонией и ОРВИ. Только в 442-й военный клинический госпиталь имени З.П. Соловьева в январе привезли 70 пациентов. А с 15 по 31 декабря из всех частей туда доставили 293 бойца. Многие из них страдают воспалением легких. 

      Отмечается, что в госпитале уже закончились свободные койки. Военных отправляют в больницу в Кронштадте. Больные поступают из Агалатово, Гарболово, Токсово и Каменки. 

      По мнению родителей призывников, солдаты страдают от вирусной пневмонии. У многих температура поднималась до 39 градусов. При этом врача в части нет, есть только фельдшер. Бойцов отправляют на лечение только тогда, когда состояние становится критическим, говорят родители.

      19:03, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      298
      0
      #медицина\n#здоровье\n#армия\n#призыв\n#Санкт-Петербург\n#военные

       

       

       

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