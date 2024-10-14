Российские военные освободили село в Запорожской области

Левадное. Запорожская область. Населенный пункт Левадное взяли под контроль подразделения группировки российских войск «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в результате наши военные заняли более выгодные рубежи.

Также в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Доброволье ДНР нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов.

Противник потерял до 120 военнослужащих, бронетранспортер, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Caesar».