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Российские военные освободили село в Запорожской области

14:03, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные освободили село в Запорожской области
14:03, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Украина\n#Россия\n#Запорожье\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
69
0

В боях отличились подразделения группировки «Восток».

Левадное. Запорожская область. Населенный пункт Левадное взяли под контроль подразделения группировки российских войск «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в результате наши военные заняли более выгодные рубежи.

Также в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Доброволье ДНР нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов.

Противник потерял до 120 военнослужащих, бронетранспортер, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Caesar».

14:03, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Украина\n#Россия\n#Запорожье\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО