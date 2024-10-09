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Российские военные выбили противника из двух населенных пунктов Курской области

17:34, 09 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные выбили противника из двух населенных пунктов Курской области
17:34, 09 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
54
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#граница\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
54
0

Противник продолжает удерживать половину захваченных в августе приграничных селений.

Новая Сорочина. Курская область. Контроль над двумя населенными пунктами Курской области восстановили бойцы группировки войск «Север». Это хутор Покровский и деревня Новая Сорочина Суджанского района, пишет Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Также ведомство сообщает, что бои «Северной» группировки российских войск с ВСУ шли в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.

Хутор Покровский расположен в 6,5 км от украинской границы, недалеко от реки Снагость, между населенными пунктами Обуховка и Любимовка. Деревня Новая Сорочина находится в 20 км к северу от города Суджа между селами Малая Локня и Погребки.

Напомним, украинские националисты вторглись в Курскую область 6 августа, захватив за неделю 28 населенных пунктов. Из них, по данным Минобороны, возвращены в настоящее время 14. В частности, 16 сентября российские войска освободили населенные пункты Успеновка и Борки. Потери противника с начала вторжения в Курскую область превысили 21,3 тыс. военных.

17:34, 09 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
54
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#граница\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация